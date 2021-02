Per capire la comunicazione di Draghi basta un tweet di Paola Ansuini (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Draghi è rimasto nel suo stile, non c’è stato nessun lavoro di un esperto di comunicazione. Molto naturale, non studiato, discorso lungo”. C’è anche Rocco Casalino a dare i voti, non sui contenuti ma sulla forma comunicativa, a Mario Draghi. L’ex portavoce di Palazzo Chigi, ai microfoni di SkyTg24, non è però particolarmente entusiasta: “Se devo essere sincero manca un po’ di empatia secondo me”, per un discorso “un po’ d’elite”. Nulla a che vedere con il passato pop delle dirette Facebook di Giuseppe Conte gestite da Casalino nelle vesti di sapiente regista. Ma c’è qualcuno che non è d’accordo con l’opinione – pur professionale – dell’ex portavoce. È Luca Serianni, linguista e accademico emerito dell’Accademia della Crusca, che a Leggo fa un’attenta analisi del discorso del Presidente del Consiglio al Senato: “efficace e incisivo. ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) “è rimasto nel suo stile, non c’è stato nessun lavoro di un esperto di. Molto naturale, non studiato, discorso lungo”. C’è anche Rocco Casalino a dare i voti, non sui contenuti ma sulla forma comunicativa, a Mario. L’ex portavoce di Palazzo Chigi, ai microfoni di SkyTg24, non è però particolarmente entusiasta: “Se devo essere sincero manca un po’ di empatia secondo me”, per un discorso “un po’ d’elite”. Nulla a che vedere con il passato pop delle dirette Facebook di Giuseppe Conte gestite da Casalino nelle vesti di sapiente regista. Ma c’è qualcuno che non è d’accordo con l’opinione – pur professionale – dell’ex portavoce. È Luca Serianni, linguista e accademico emerito dell’Accademia della Crusca, che a Leggo fa un’attenta analisi del discorso del Presidente del Consiglio al Senato: “efficace e incisivo. ...

