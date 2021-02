Osaka-Brady, Finale Australian Open 2021: orario, tv, programma, streaming, data (Di giovedì 18 febbraio 2021) Saranno la giapponese Naomi Osaka e la statunitense Jennifer Brady le finaliste degli Australian Open 2021 a Melbourne, sabato 20 febbraio (non prima delle 09.30 italiane). La giapponese (n.3 del ranking) ha sconfitto per 6-3 6-4 la 23 volte vincitrice Slam Serena Williams, ottenendo la qualificazione per la quarta volta in carriera ad un atto conclusivo di un Major. Dall’altra parte del campo ci sarà la n.24 WTA, che ha battuto in semiFinale la ceca Karolina Muchova (n.27 del mondo) per 6-4 3-6 6-4, confermando quanto di buono aveva fatto vedere nell’ultimo periodo (semiFinale degli US Open). Il computo dei precedenti sorride alla nipponica, avanti 2-1, con l’ultimo successo ottenuto proprio nel penultimo atto a New York, al termine di un match ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Saranno la giapponese Naomie la statunitense Jenniferle finaliste deglia Melbourne, sabato 20 febbraio (non prima delle 09.30 italiane). La giapponese (n.3 del ranking) ha sconfitto per 6-3 6-4 la 23 volte vincitrice Slam Serena Williams, ottenendo la qualificazione per la quarta volta in carriera ad un atto conclusivo di un Major. Dall’altra parte del campo ci sarà la n.24 WTA, che ha battuto in semila ceca Karolina Muchova (n.27 del mondo) per 6-4 3-6 6-4, confermando quanto di buono aveva fatto vedere nell’ultimo periodo (semidegli US). Il computo dei precedenti sorride alla nipponica, avanti 2-1, con l’ultimo successo ottenuto proprio nel penultimo atto a New York, al termine di un match ...

