“Ora tocca a me soffrire” Albano in lacrime per la difficile decisione della figlia (Di giovedì 18 febbraio 2021) I figli, si sa, quando diventano grandi spiccano il volo e i genitori non possono fare altro che augurarsi di aver fatto un buon lavoro e che la loro vita da quel momento in poi sia felice; adesso tocca ad Albano Carrisi, che confessa il suo dolore per la partenza della figlia Jasmine la quale andrà a Milano a studiare. Lo stesso dolore In un’intervista a Oggi il cantante di Cellino ha ricordato di quando anche lui diede un simile dispiacere ai suoi genitori, quando prese la stessa decisione di partire per cercare fortuna altrove: Nel 1961 diedi lo stesso dolore a mia madre, ora tocca a me soffrire. Allora andarsene a Milano voleva dire sparire, non esistevano le video-chiamate, spesso non c’erano nemmeno i soldi per la telefonata. Certo oggi le ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 18 febbraio 2021) I figli, si sa, quando diventano grandi spiccano il volo e i genitori non possono fare altro che augurarsi di aver fatto un buon lavoro e che la loro vita da quel momento in poi sia felice; adessoadCarrisi, che confessa il suo dolore per la partenzaJasmine la quale andrà a Milano a studiare. Lo stesso dolore In un’intervista a Oggi il cantante di Cellino ha ricordato di quando anche lui diede un simile dispiacere ai suoi genitori, quando prese la stessadi partire per cercare fortuna altrove: Nel 1961 diedi lo stesso dolore a mia madre, oraa me. Allora andarsene a Milano voleva dire sparire, non esistevano le video-chiamate, spesso non c’erano nemmeno i soldi per la telefonata. Certo oggi le ...

pfmajorino : Dopo gli anziani da sacrificare e e il vaccino da dare prima ai ricchi ora 'l'omosessualità come comportamento a ri… - jumped126 : RT @spookitb: che goduria il milan che pareggia, ora tocca a noi forza ragazzi! AMALA SEMPRE???? - peppedamia : RT @imagzle: Imagzle, il gioco per combattere l'ignoranza! Ci lavoro da oltre due anni, ora tocca A TE, vieni a mettere alla prova la tua c… - Abby_Someone : Bravo Franco, ora che hai fritto ti tocca portare l'olio esausto a un centro di raccolta. Comodo no? #upas - lollo_interista : Ora tocca a noi domenica??? Mamma che ansia -

Ultime Notizie dalla rete : Ora tocca StellaRossa - Milan 2 - 2, rossoneri beffati nel finale: Tabellino e Highlights La partita dal punto di vista tecnico non è bellissima, senza particolari giocate da una parte o dall'altra, almeno fino alla mezz'ora, con Manzukic che tocca pochissime volte il pallone, ma forse la ...

I cani e la consapevolezza del proprio corpo Ora arriva la dimostrazione sperimentale che sono in grado di riconoscere il proprio corpo come un ... Se l'animale si tocca la parte del corpo macchiata, significa che si è riconosciuto nell'immagine ...

Ora tocca a Dzeko Il Romanista Europa League. Milan ripreso a Belgrado (2-2), la Roma espugna Braga 2-0 Sul velluto la Roma a Braga, Sporting battuto 2-0. Ora tocca al Napoli a Granada. Il ritorno di questi sedicesimi di Europa League è in programma la prossima settimana. Stella Rossa-Milan 2-2 Ampio ...

Il primo vaccinato ha 100 anni: "E' una cosa splendida" Partite dalla Croce bianca di Querceta le vaccinazioni degli ultraottantenni in Versilia: le emozioni degli anziani e dei più giovani che li aiutano a proteggersi ...

La partita dal punto di vista tecnico non è bellissima, senza particolari giocate da una parte o dall'altra, almeno fino alla mezz', con Manzukic chepochissime volte il pallone, ma forse la ...arriva la dimostrazione sperimentale che sono in grado di riconoscere il proprio corpo come un ... Se l'animale sila parte del corpo macchiata, significa che si è riconosciuto nell'immagine ...Sul velluto la Roma a Braga, Sporting battuto 2-0. Ora tocca al Napoli a Granada. Il ritorno di questi sedicesimi di Europa League è in programma la prossima settimana. Stella Rossa-Milan 2-2 Ampio ...Partite dalla Croce bianca di Querceta le vaccinazioni degli ultraottantenni in Versilia: le emozioni degli anziani e dei più giovani che li aiutano a proteggersi ...