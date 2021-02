Olympiakos-PSV 4-2, gol e spettacolo al Georgios Karaiskakis (Di giovedì 18 febbraio 2021) spettacolo puro e goleada al Pireo tra Olympiakos e PSV! Il risultato finale, Olympiakos-PSV 4-2 racconta bene della partita che si è vista in Grecia. Le due squadre hanno giocato a viso aperto per tutti e 90 i minuti di gara, dando davvero tante emozioni agli spettatori. La magia del calcio europeo è tornata, e questa partita è stata davvero uno sport straordinario per l’Europa League! COME E’ ANDATA LA PARTITA DEL PIREO? Fin da inizio partita si è capito che le due squadre avrebbero attaccato per tutti e 90 i minuti di gara. Al 9° i padroni di casa la sbloccano con la zuccata di Bouchalakis, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nemmeno il tempo di esultare che al 14° il PSV la pareggia; Zahavi calcia colpendo un difensore devia la sfera facendola diventare imprendibile per Jose Sa. Nemmeno un quarto d’ora e già due gol sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021)puro e goleada al Pireo trae PSV! Il risultato finale,-PSV 4-2 racconta bene della partita che si è vista in Grecia. Le due squadre hanno giocato a viso aperto per tutti e 90 i minuti di gara, dando davvero tante emozioni agli spettatori. La magia del calcio europeo è tornata, e questa partita è stata davvero uno sport straordinario per l’Europa League! COME E’ ANDATA LA PARTITA DEL PIREO? Fin da inizio partita si è capito che le due squadre avrebbero attaccato per tutti e 90 i minuti di gara. Al 9° i padroni di casa la sbloccano con la zuccata di Bouchalakis, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nemmeno il tempo di esultare che al 14° il PSV la pareggia; Zahavi calcia colpendo un difensore devia la sfera facendola diventare imprendibile per Jose Sa. Nemmeno un quarto d’ora e già due gol sul ...

sportli26181512 : Olympiakos-PSV 4-2: Il match valido per la settima giornata dell'Europa League tra Olympiakos e PSV regala gol, spe… - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Europa League, Olympiakos-Psv: live report, statistiche, formazioni e dettagli - infobetting : Olympiakos-PSV (Europa League, ore 18:55): formazioni ufficiali, quote, - zazoomblog : Olympiakos-PSV (Europa League ore 18:55): formazioni quote pronostici - #Olympiakos-PSV #(Europa #League - infobetting : Olympiakos-PSV (Europa League, ore 18:55): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Olympiakos PSV Diretta/ Olympiacos PSV (risultato finale 3 - 2): la chiude Masouras nella ripresa! E' INIZIATA LA RIPRESA Giunti al sessantacinquesimo minuto, ovvero passata ormai da qualche istante l'ora di gioco, il punteggio tra Olympiakos e PSV è sempre saldamente bloccato sul 3 a 2 maturato ...

Europa League, andata sedicesimi: vince la Roma, Milan beffato LE PARTITE Dinamo Kiev - Bruges: FINALE 1 - 1 Braga - Roma : FINALE 0 - 2 Krasnodar - Dinamo Zagabria: FINALE 2 - 3 Olympiakos - PSV: FINALE 4 - 2 Real Sociedad - Manchester United: 0 - 3 Slavia ...

Olympiakos-PSV 4-2 Sky Sport Europa League – Poker M.United e Tottenham, ko Bayer Leverkusen Tantissimi gol nelle partite delle ore 19 dell'andata dei 16esimi di finale di Europa League. Tutto facile per Manchester United e Tottenham ...

United e Tottenham, qualificazione già in tasca Vittorie in trasferta che sanno già di qualificazione per Manchester United e Tottenham nella prima parte dei sedicesimi di finale di Europa League. Le due inglesi hanno ottenuto larghi successi fuori ...

E' INIZIATA LA RIPRESA Giunti al sessantacinquesimo minuto, ovvero passata ormai da qualche istante l'ora di gioco, il punteggio traè sempre saldamente bloccato sul 3 a 2 maturato ...LE PARTITE Dinamo Kiev - Bruges: FINALE 1 - 1 Braga - Roma : FINALE 0 - 2 Krasnodar - Dinamo Zagabria: FINALE 2 - 3: FINALE 4 - 2 Real Sociedad - Manchester United: 0 - 3 Slavia ...Tantissimi gol nelle partite delle ore 19 dell'andata dei 16esimi di finale di Europa League. Tutto facile per Manchester United e Tottenham ...Vittorie in trasferta che sanno già di qualificazione per Manchester United e Tottenham nella prima parte dei sedicesimi di finale di Europa League. Le due inglesi hanno ottenuto larghi successi fuori ...