Nuovo format per la F2: pro o contro? (Di giovedì 18 febbraio 2021) La nuova stagione del motorsport a ruote scoperte riparte dal taglio dei costi per i team delle categorie minori. Infatti, nel novembre 2020 è stato approvato il Nuovo format per le gare di F2. Vista l’alternanza con la F3, che seguirà la stessa prassi, il weekend del campionato cadetto prevede lo svolgersi di tre gare: due Sprint Race al sabato e la Feature Race la domenica. Ma quali sono i pro e i contro di questa nuova organizzazione? Sono molti i piloti (e non solo) che si sono dimostrati scettici nei confronti di questa decisione. Il pensiero dei piloti sul Nuovo format del weekend di F2 Il 2021 è l’anno dei cambiamenti per il campionato della categoria cadetta. Secondo il Nuovo format approvato alla fine della scorsa stagione, la F2 non correrà assieme alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) La nuova stagione del motorsport a ruote scoperte riparte dal taglio dei costi per i team delle categorie minori. Infatti, nel novembre 2020 è stato approvato ilper le gare di F2. Vista l’alternanza con la F3, che seguirà la stessa prassi, il weekend del campionato cadetto prevede lo svolgersi di tre gare: due Sprint Race al sabato e la Feature Race la domenica. Ma quali sono i pro e idi questa nuova organizzazione? Sono molti i piloti (e non solo) che si sono dimostrati scettici nei confronti di questa decisione. Il pensiero dei piloti suldel weekend di F2 Il 2021 è l’anno dei cambiamenti per il campionato della categoria cadetta. Secondo ilapprovato alla fine della scorsa stagione, la F2 non correrà assieme alla ...

