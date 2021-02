Mondiali Cortina, chi è Lara della Mea: carriera e successi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lara della Mea, carriera e successi, l’infortunio a CortinaLara della Mea nasce a Tarvisio, scuola ’99 è una sciatrice alpina e parteciperà ai Mondiali Cortina, con la specialità slalom speciale e gareggiando per la squadra sciistica dell’Esercito. Lara è attiva in gare FIS da Novembre 2015, si forma agonisticamente nello Sci Cai Monte Lussari, per poi entrare nel Centro Sportivo dell’Esercito nel 2016. Debutta in Coppa Europa nel 2016, qualificandosi 54° nello slalom speciale a Gostling, sempre nello slalom speciale, coglie il primo podio nel circuito grazie al secondo posto guadagnato il 4 Dicembre del 2018 a Trysil. Esordisce in coppa del mondo il 27 Ottobre del 2018 a Solden, purtroppo non riesce ... Leggi su ck12 (Di venerdì 19 febbraio 2021)Mea,, l’infortunio aMea nasce a Tarvisio, scuola ’99 è una sciatrice alpina e parteciperà ai, con la specialità slalom speciale e gareggiando per la squadra sciistica dell’Esercito.è attiva in gare FIS da Novembre 2015, si forma agonisticamente nello Sci Cai Monte Lussari, per poi entrare nel Centro Sportivo dell’Esercito nel 2016. Debutta in Coppa Europa nel 2016, qualificandosi 54° nello slalom speciale a Gostling, sempre nello slalom speciale, coglie il primo podio nel circuito grazie al secondo posto guadagnato il 4 Dicembre del 2018 a Trysil. Esordisce in coppa del mondo il 27 Ottobre del 2018 a Solden, purtroppo non riesce ...

RaiNews : #Mondiali di Cortina. Sciatrice iraniana al termine della gara fa appello per i diritti delle donne #Cortina2021 - Agenzia_Ansa : Il marito vieta alla Ct della squadra iraniana femminile di #sci alpino di andare ai #Mondiali di #Cortina. Per l'e… - LaStampa : La svizzera Lara Gut-Behrami, in 2'30 '65, ha vinto l'oro in gigante dopo aver già conquistato quello in SuperG, ol… - paolamussino : RT @catlatorre: Lei è Samira Zargari, CT della Nazionale iraniana di Sci. Non potrà andare ai Mondiali di Cortina perché il marito gliel'… - zazoomblog : Marta Bassino oro in parallelo ai Mondiali di sci di Cortina - #Marta Bassino #oro in #parallelo -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina ANSA - IL - PUNTO/COVID:in Veneto varianti inglese e brasiliana Sempre Ricci ha riferito anche di 4 casi di variante inglese, sequenziati tra sei campioni positivi provenienti dalla 'bolla' del Mondiali di sci di Cortina. Resta in primo piano il tema dei vaccini ...

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: Gut - Behrami vince il gigante femminile Lara Gut - Behrami conferma il suo straordinario momento di forma e conquista la medaglia d'oro anche nello slalom gigante femminile Mondiali Cortina . Per la svizzera si tratta della terza medaglia in questa rassegna iridata, eguagliando così la sua connazionale Maria Walliser (che vinse due ori ed un bronzo a Crans Montana 1987 );...

Mondiali Cortina 2021, oggi il gigante maschile: orari, favoriti e azzurri in gara QUOTIDIANO.NET Mondiali Cortina, chi è Lara della Mea: carriera e successi Lara della Mea nasce a Tarvisio, scuola ’99 è una sciatrice alpina e parteciperà ai Mondiali Cortina, con la specialità slalom speciale e gareggiando per la squadra sciistica dell’Esercito. Lara è ...

Mondiali Cortina 2021, oggi il gigante maschile: orari, favoriti e azzurri in gara Cortina, 19 febbraio 2021 - Ai mondiali di Cortina arrivano le prove tecniche anche per il settore maschile. Dopo la vittoria di Gut tra le donne, il gigante va di scena anche tra gli uomini, per un ...

Sempre Ricci ha riferito anche di 4 casi di variante inglese, sequenziati tra sei campioni positivi provenienti dalla 'bolla' deldi sci di. Resta in primo piano il tema dei vaccini ...Lara Gut - Behrami conferma il suo straordinario momento di forma e conquista la medaglia d'oro anche nello slalom gigante femminile. Per la svizzera si tratta della terza medaglia in questa rassegna iridata, eguagliando così la sua connazionale Maria Walliser (che vinse due ori ed un bronzo a Crans Montana 1987 );...Lara della Mea nasce a Tarvisio, scuola ’99 è una sciatrice alpina e parteciperà ai Mondiali Cortina, con la specialità slalom speciale e gareggiando per la squadra sciistica dell’Esercito. Lara è ...Cortina, 19 febbraio 2021 - Ai mondiali di Cortina arrivano le prove tecniche anche per il settore maschile. Dopo la vittoria di Gut tra le donne, il gigante va di scena anche tra gli uomini, per un ...