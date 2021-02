Milan, Amadeus e la partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo: “Si allenerà qui. Scontro con Lukaku? Non è razzista” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Manca sempre meno alla data di inizio del Festival di Sanremo. Il Festival della canzone italiana è pronto a tornare per l’edizione numero 71 della sua storia. Tanti i protagonisti che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo. Tra questi anche l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Una partecipazione di cui il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, ha rivelato retroscena e dettagli durante un’intervista concessa ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”. “La mia ansia è più forte per il derby che per il Festival di Sanremo, davvero! Scrivere a Ibra? No, no, è pericoloso! È un campione pazzesco, ci ha segnato 8 gol, guai a stuzzicarlo prima di una gara del genere, rischio di accenderlo… gli sfottò ce li faremo dopo. È il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) Manca sempre meno alla data di inizio del Festival di. Il Festival della canzone italiana è pronto a tornare per l’edizione numero 71 della sua storia. Tanti i protagonisti che affiancherannosul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo. Tra questi anche l’attaccante delZlatan. Unadi cui il conduttore del Festival di, ha rivelato retroscena e dettagli durante un’intervista concessa ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”. “La mia ansia è più forte per il derby che per il Festival di, davvero! Scrivere a Ibra? No, no, è pericoloso! È un campione pazzesco, ci ha segnato 8 gol, guai a stuzzicarlo prima di una gara del genere, rischio di accenderlo… gli sfottò ce li faremo dopo. È il ...

Gazzetta_it : #Amadeus: '#Ibra lo temo solo nel derby! A #Sanremo farà divertire. E si allenerà' - Mediagol : Milan, Amadeus e la partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo: 'Si allenerà qui. Scontro con Lukaku? Non è razzista'… - Rickyrickyric89 : RT @capuanogio: ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta settimana… - _nicolalorenzon : RT @90ordnasselA: Amadeus cuore nerazzurro che fa l’ufficio stampa del Milan comunicando quando e come si allenerà Ibrahimovic e come parte… - AnsiaMilan : RT @capuanogio: ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta settimana… -