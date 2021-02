Mafia, sequestrati 13 supermercati a Carmelo Lucchese (Di giovedì 18 febbraio 2021) sequestrati 13 supermercati a Carmelo Lucchese. Sigilli a beni per 150 milioni di euro: “E’ imprenditore colluso con i clan”. PALERMO – sequestrati 13 supermercati a Carmelo Lucchese. Il blitz della Guardia di Finanza è scattato nelle prime ore di giovedì 18 febbraio 2021. Le Fiamme Gialle hanno messo i sigilli a beni per 150 milioni di euro perché “imprenditore colluso con la criminalità organizzata“. Le attività, come scritto da La Repubblica, continueranno il proprio lavoro gestite da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale. Un’indagine che proseguirà nelle prossime settimane per accertare meglio l posizione dell’imprenditore. Le accuse Non è la prima volta che Lucchese finisce nel mirino delle forze ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021)13. Sigilli a beni per 150 milioni di euro: “E’ imprenditore colluso con i clan”. PALERMO –13. Il blitz della Guardia di Finanza è scattato nelle prime ore di giovedì 18 febbraio 2021. Le Fiamme Gialle hanno messo i sigilli a beni per 150 milioni di euro perché “imprenditore colluso con la criminalità organizzata“. Le attività, come scritto da La Repubblica, continueranno il proprio lavoro gestite da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale. Un’indagine che proseguirà nelle prossime settimane per accertare meglio l posizione dell’imprenditore. Le accuse Non è la prima volta chefinisce nel mirino delle forze ...

