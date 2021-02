M5s, in 15 dicono no a Draghi, 6 disertano, i “ribelli” alzano la voce: scissione a un passo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lo strappo è consumato. La fronda M5s istituzionalizza ruolo e rotta. E Alla fine, dopo interminabili riunioni “parallele”. Assemblee permanenti. Annunci e smentite, ieri sera a Palazzo Madama va in scena lo strappo nel M5s: chiamati al voto, 15 senatori grillini dicono no a Draghi e al nuovo esecutivo. Sei, invece, risultano assenti. La spaccatura è ufficiale. E formalizza le tribolazioni interne patite dal Movimento: da una parte si schiera chi ha dato fiducia al governo Draghi. Dall’altra, sulla sponda opposta, il voto su Rousseau e i suoi sostenitori, che segna la nascita del nuovo organo collegiale, archiviando l’era del capo politico. Così, nel giorno della nascita della nuova compagine di governo di cui i pentastellati fanno parte, l’intero Movimento a pezzi, è costretto a fare i conti con la scissione alle ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lo strappo è consumato. La fronda M5s istituzionalizza ruolo e rotta. E Alla fine, dopo interminabili riunioni “parallele”. Assemblee permanenti. Annunci e smentite, ieri sera a Palazzo Madama va in scena lo strappo nel M5s: chiamati al voto, 15 senatori grillinino ae al nuovo esecutivo. Sei, invece, risultano assenti. La spaccatura è ufficiale. E formalizza le tribolazioni interne patite dal Movimento: da una parte si schiera chi ha dato fiducia al governo. Dall’altra, sulla sponda opposta, il voto su Rousseau e i suoi sostenitori, che segna la nascita del nuovo organo collegiale, archiviando l’era del capo politico. Così, nel giorno della nascita della nuova compagine di governo di cui i pentastellati fanno parte, l’intero Movimento a pezzi, è costretto a fare i conti con laalle ...

Giorgiolaporta : Parlano di #transizioneecologica per annacquare il brodo e non dire agli iscritti del #M5S che stanno votando per u… - NicolaPorro : ?? I #grillini dicono sì a “Dracula” e “Psiconano”, #Conte sparisce dai giornali, Gobetti minimizza le #foibe ma pia… - marielSiviglia : RT @EmeParonzini: #Draghi parla di sviluppo, competitività ed innovazione a gente convinta che la ricchezza esista per legge divina e basti… - iltrenoromalido : A 9 giorni dalla seduta dell’Assemblea Capitolina che dovrà determinarsi sul risultato del referendum per la messa… - Kuspide_SCF : RT @MarcoGallone_: #TitoliDeiQuotidiani Larga maggioranza al Senato per Draghi: 262 sì, 34 no (19 Fdl e 15 M5s) e 6 astenuti. Nella replic… -