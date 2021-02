Le ragioni della condanna di Pietro Genovese per la morte di Gaia e Camilla (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - "È assai elevato il grado di colpa dell'imputato, sotto il profilo del quantum di evitabilità dell'evento, essendo l'incidente frutto anche di una negligente scelta dell'imputato di mettersi alla guida dopo aver fatto uso di alcol, pur sapendo che era obbligato a non bere qualora avesse voluto condurre un'auto, secondo la sua età e per il tempo in cui aveva preso la patente". Lo scrive il gup di Roma, Gaspare Sturzo, nelle motivazioni della sentenza di condanna a 8 anni in abbreviato per Pietro Genovese, accusato di omicidio stradale plurimo per l'incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 a Corso Francia, a Roma, costato la vita alle 16enni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. La sentenza era arrivata il 19 dicembre scorso. Le procura aveva chiesto per ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - "È assai elevato il grado di colpa dell'imputato, sotto il profilo del quantum di evitabilità dell'evento, essendo l'incidente frutto anche di una negligente scelta dell'imputato di mettersi alla guida dopo aver fatto uso di alcol, pur sapendo che era obbligato a non bere qualora avesse voluto condurre un'auto, secondo la sua età e per il tempo in cui aveva preso la patente". Lo scrive il gup di Roma, Gaspare Sturzo, nelle motivazionisentenza dia 8 anni in abbreviato per, accusato di omicidio stradale plurimo per l'incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 a Corso Francia, a Roma, costato la vita alle 16enni,Von Freymann eRomagnoli. La sentenza era arrivata il 19 dicembre scorso. Le procura aveva chiesto per ...

