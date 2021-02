Le proteste e i dietrofront

(Di giovedì 18 febbraio 2021) 1 Niloufar Ardalan Il precedente più clamoroso nel 2015, con la capitana della nazionale di calcetto alla quale il marito, un giornalista sportivo, vietò di partire per i Mondiali in Guatemala. Le ...

Ultime Notizie dalla rete : proteste dietrofront

Leferoci spinsero le autorità a intervenire: un giudice concesse alla calciatrice il permesso di lasciare il Paese. 2 Sahar Khodayari La 30enne nel 2019 si tolse la vita con il fuoco per ...L'intervento dell'amministrazione comunale ed anche ledei privati cittadini sembrano aver indotto l'Ulss 9 Scaligera a rivedere le proprie decisioni sulla soppressione del secondo ambulatorio medico di base a Mezzane. "In merito al medico di ...La 30enne nel 2019 si tolse la vita con il fuoco per protestare contro il divieto alle donne di entrare allo stadio. La tragedia di quella che i social ribattezzarono ’la ragazza in blu’ – dal colore ...L’intervento dell’amministrazione comunale ed anche le proteste dei privati cittadini sembrano aver indotto l’Ulss 9 Scaligera a rivedere... Scopri di più ...