L’asse euroatlantico e il “commissariamento gentile” del belpaese di Marco Antonellis

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Questo Governo sarà convintamente europeista e atlantista, in linea con gli ancoraggi storici dell’Italia: Unione europea, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite”. Insomma, come avevamo già anticipato nelle scorse settimane, il governo Draghi grazie all’operazione Renzi riporterà il baricentro del paese verso gli storici ancoraggi statunitensi ed europei a scapito delle sbandate sovraniste, russe e cinesi tanto che ambienti di primo piano del deep state nazionale rivelano: “Il nuovo governo sarà un ‘’ da parte del”. Insomma, l’Italia deve rientrare nei ranghi dopo le sbandate populiste e sovraniste con i loro addentellati internazionali. Ma il governo Draghi sarà anche un modo per mettere il paese sotto l’ombrello della Troika che come tutti sanno è formata da BCE, Commissione ...