La sinagoga di Bienne in Svizzera è stata imbrattata da slogan antisemiti

La porta d'ingresso della sinagoga della città di Bienne è stata deturpata ieri notte con simboli e slogan antisemiti. La comunità ebraica di Bienne ha già annunciato che presenterà una denuncia penale. Attualmente non ci sono indizi sull'identità degli autori e sui motivi di questo atto. BIENNE - La sinagoga di Bienne (BE) è stata profanata la scorsa notte: sulla porta dell'edificio religioso stamani sono stati scoperti simboli e slogan antisemiti.