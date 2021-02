La Camera vota la fiducia al governo Draghi con 535 Sì. In 16 del M5s votano No, 12 “assenti” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il governo Draghi ha ottenuto la fiducia anche alla Camera con 535 Sì e 56 No, mentre cinque sono stati gli astenuti. Al Senato Draghi aveva ottenuto 262 voti a favore, 40 contrari e 2 astenuti. Numeri ampi a Montecitorio, ma non da record, visto che il primato resta quello della fiducia al governo Monti, che nel 2011 aveva ottenuto la quota storica di 556 voti a favore. La maggioranza di Draghi supera comunque abbondantemente quella sostenuta dai due governi Conte: nel 2018 i voti a favore alla Camera per il Conte I erano stati 350, mentre l’anno dopo il Conte II aveva ottenuto 343 Sì. La replica di Draghi a Montecitorio è durata 13 minuti e ne ha ricevuti otto di applausi da parte dell’assemblea. Particolarmente ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilha ottenuto laanche allacon 535 Sì e 56 No, mentre cinque sono stati gli astenuti. Al Senatoaveva ottenuto 262 voti a favore, 40 contrari e 2 astenuti. Numeri ampi a Montecitorio, ma non da record, visto che il primato resta quello dellaalMonti, che nel 2011 aveva ottenuto la quota storica di 556 voti a favore. La maggioranza disupera comunque abbondantemente quella sostenuta dai due governi Conte: nel 2018 i voti a favore allaper il Conte I erano stati 350, mentre l’anno dopo il Conte II aveva ottenuto 343 Sì. La replica dia Montecitorio è durata 13 minuti e ne ha ricevuti otto di applausi da parte dell’assemblea. Particolarmente ...

