Italvolt: nascerà in Piemonte la più grande fabbrica di batterie d'Europa

Produrre batterie per auto elettriche è il business del prossimo futuro e l'Italia si candida a diventare leader europeo del settore ospitando la più grande gigafactory d'Europa grazie a Italvolt

Ultime Notizie dalla rete : Italvolt nascerà Italvolt: nascerà in Piemonte la più grande fabbrica di batterie d'Europa Italvolt si prepara ad investire in Italia quattro miliardi di euro per realizzare e avviare il sito produttivo dalla capacità iniziale di 45 GWh, destinata in seguito a salire fino a 70 GWh. La ...

Italvolt, gigafactory di lavoro nella ex Olivetti di Scarmagno Altro fattore che rende l'area di Scarmagno ideale ad ospitare il progetto di Italvolt è il suo forte legame con il tessuto produttivo del Piemonte che è la prima regione in Italia per quanto ...

