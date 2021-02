Iran, Khamenei sul nucleare: “Basta belle parole e promesse” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Anche l’Ajatollah Khamenei, il capo supremo del mondo sciita, si è aggiunto al coro dell’accordo nucleare. Accordo che mia come ora sta creando un subbuglio di grandi proporzioni, una guerra dialettica tra Usa e Iran che potrebbe avere effetti nefasti se non controllata. Khamenei è intervenuto in televisione in occasione dell’anniversario delle proteste di Tabriz Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) Anche l’Ajatollah, il capo supremo del mondo sciita, si è aggiunto al coro dell’accordo. Accordo che mia come ora sta creando un subbuglio di grandi proporzioni, una guerra dialettica tra Usa eche potrebbe avere effetti nefasti se non controllata.è intervenuto in televisione in occasione dell’anniversario delle proteste di Tabriz

MoliPietro : Iran, Khamenei sul nucleare: “Basta belle parole e promesse” - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Iran: Khamenei, da Usa ed Europa vogliamo fatti, non parole - Medio Oriente - ANSA - FerrariZumbini : @GiudaV @it_Khamenei Credere alla resurrezione o altri miti è scelta personale e che non impatta gli altri. In Iran… - CatelliRossella : Iran: Khamenei, da Usa ed Europa vogliamo fatti, non parole - Medio Oriente - ANSA - Filzi4 : @it_Khamenei E poi sulla pena di morte l’Iran è avanti anni luce. -