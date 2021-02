Immobiliare | a Napoli prezzi degli affitti in caldo a inizio anno

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Secondo il rapporto del sito specializzato Idealista ben 54 province presentanopiù bassi, per quel che riguarda glidi immobili, rispetto a quelli registrati a dicembre. Le maggiori cadute spettano alle province di Udine (-11,1%), Campobasso (-6,2%) e Ravenna, -5,2% insieme a Sassari. Sul versante opposto Catanzaro (13,1%) segna il maggior rimbalzo davanti alle province di Viterbo (9,5%), Barletta-Andria-Trani (4,8%) e Belluno (4,1%). Tendenza contrastante nei principali capoluoghi italiani, con 48 centri in calo contro 46 in terreno positivo. Stabili sulle richieste di dicembre Perugia, Bergamo, Catania, Monza e Verona. I maggiori decrementi si sono registrati ad Ascoli Piceno, dove le aspettative dei proprietari sono calate dell’8,8%, Campobasso (-8,3%), Asti (-7,4%) e Udine (-7,2%). All’opposto, i recuperi maggiori spettano a Trani ...

...Sezione dellla Corte di Cassazione ha annullato la confisca dell'intero patrimoniodi Comparone (difeso dall'avvocato Vittoria Pellegrino ), che era stata disposta dal Tribunale di,...Il mercatoitaliano continua a registrare interesse da parte delle famiglie : aumenta, per il sesto trimestre consecutivo, anche a gennaio il peso delle richieste di mutui per l'acquisto della prima ...Secondo il rapporto del sito specializzato Idealista ben 54 province presentano prezzi più bassi, per quel che riguarda gli affitti di immobili, rispetto a ...La Campania chiude il 2020 con un mercato immobiliare caratterizzato da prezzi stabili per le vendite e da un aumento dei canoni di locazione.