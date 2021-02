Il fratello di Osimhen: “Il Napoli non esalta le sue caratteristiche” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non penso che Victor abbia violato le regole anti-COVID-19. Quel famoso video che gira sui social è stato realizzato a casa di mio padre, sono i parenti che sono andati a trovarlo, non era un evento. Come sta ora? Sta molto bene, non penso che abbia altri problemi per ora”. Così Andrew Osimhen, fratello dell’attaccante del Napoli, ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione “Si Gonfia La Rete”. Queste le parole: “Mi sembra solo che il Napoli non giochi per il suo attaccante, la squadra non esalta le capacità realizzative di Victor e finché non sarà così lui non potrà segnare i gol che vuole segnare. Sicuramente stare fuori è stato penalizzante ma da quando è rientrato non è stato messo in condizione di esprimersi a meglio. Il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Non penso che Victor abbia violato le regole anti-COVID-19. Quel famoso video che gira sui social è stato realizzato a casa di mio padre, sono i parenti che sono andati a trovarlo, non era un evento. Come sta ora? Sta molto bene, non penso che abbia altri problemi per ora”. Così Andrewdell’attaccante del, ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione “Si Gonfia La Rete”. Queste le parole: “Mi sembra solo che ilnon giochi per il suo attaccante, la squadra nonle capacità realizzative di Victor e finché non sarà così lui non potrà segnare i gol che vuole segnare. Sicuramente stare fuori è stato penalizzante ma da quando è rientrato non è stato messo in condizione di esprimersi a meglio. Il ...

