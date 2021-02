Grillo si sveglia terrestre: “I Grillini non sono più marziani”. Fine del Vaffa pensiero (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb – “Oggi, alle 21:55 la sonda Perseverance atterrerà su Marte. Alla stessa ora, la Perseveranza atterrerà su un altro Pianeta. La Terra. Più precisamente, alla Camera dei deputati. I Grillini non sono più marziani. I Grillini non sono più marziani”. Così Beppe Grillo, garante disceso sulla terra, commenta lo strappo dei 15 senatori pentastellati che ieri hanno detto no al governo Draghi e di conseguenza sono stati espulsi dal movimento. Adesso, dopo aver incassato la fiducia al Senato, il premier in pectore Draghi attende l’esito del voto alla Camera. E’ previsto in tarda serata, non prima delle 21:30, ma salvo clamorosi – quanto improbabili – colpi di scena tutto andrà liscio per l’ex presidente della Bce. Una larga maggioranza è pronta a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb – “Oggi, alle 21:55 la sonda Perseverance atterrerà su Marte. Alla stessa ora, la Perseveranza atterrerà su un altro Pianeta. La Terra. Più precisamente, alla Camera dei deputati. Inonpiù. Inonpiù”. Così Beppe, garante disceso sulla terra, commenta lo strappo dei 15 senatori pentastellati che ieri hanno detto no al governo Draghi e di conseguenzastati espulsi dal movimento. Adesso, dopo aver incassato la fiducia al Senato, il premier in pectore Draghi attende l’esito del voto alla Camera. E’ previsto in tarda serata, non prima delle 21:30, ma salvo clamorosi – quanto improbabili – colpi di scena tutto andrà liscio per l’ex presidente della Bce. Una larga maggioranza è pronta a ...

