Granada-Napoli 2-0 | i partenopei crollano | servirà l’impresa

(Di venerdì 19 febbraio 2021)2-0, questo il risultato dopo i novanta minuti regolamentari. Inello stadio de “Los Carmenes” sotto le reti di Herrera e Kenedy. Tra sette giorniun’impresa per poter approdare agli ottavi di finale di Europa League. Real Sociedad-Manchester United 0-4: qualificazione ipotecata2-0: che partita è stata? Certamente una delle peggiori partite deldi questa stagione. La squadra allenata da Gattuso entra in campo poco cattiva e con tanta sufficienza. Si fa sorprendere più volte sulle corsie laterali, infuocate dalla percussioni di Kenedy e Machis. Ilsin dai primi minuti mostra di essere più pimpante ma soprattutto in partita. Non è certamente una ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - mirkocalemme : Figuraccia del #Napoli non giustificabile con le assenze perché anche il #Granada è arrivato a pezzi. Male male - SkySport : ??? GRANADA-NAPOLI 2-0 Risultato finale ? ? #Herrera (19') ? #Kenedy (21') ? ? - gaetano775 : @AndreaFalco_15 Al Granada mancavano diversi titolari... l'11 sceso in campo del Napoli costa svariate decine di ml… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Napoli sconfitto con il Granada, vincono Ajax, Villarreal e Rangers: i risultati delle gare delle 21:00… -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Napoli

Le formazioni ufficiali di(4 - 3 - 3) : Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Herrera; Machis, Molina, Kenedy. All.: Martinez.(4 - 2 - 3 - 1) : ...Ilè stato sconfitto in trasferta per 2 - 0 dalnella sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Le reti portano la firma di Herrera (19') e di Kenedy al (21').Europa League, la Roma vince e convince: Dzeko segna, Mayoral raddoppia. Pari amaro per il Milan, il Napoli cade sotto i colpi del Granada ...GRANADA Rui Silva 6 primo tempo senza particolari problemi. Il Napoli non tira mai Foulquier 6,5 buone accelerazioni sulla fascia destra Duarte 6 gioca senza sbavature Vallejo n.g. si ...