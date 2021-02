Fino a sabato nuvole e qualche pioggia leggera (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo ci accompagnerà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Un debole campo di alta pressione occupa l’area del Mediterraneo, mentre sull’Europa centrale scorrono umide correnti atlantiche che tra giovedì e venerdì interesseranno marginalmente anche la Lombardia. Nel corso del fine settimana leggero rinforzo dell’alta pressione con tempo generalmente stabile su tutta l’Italia, anche se non mancheranno alcuni annuvolamenti a causa di deboli ma umide correnti meridionali. Giovedì 18 febbraio 2021 Tempo Previsto: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su pianura e area appenninica con qualche temporanea schiarita sui settori di alta pianura; possibili brevi piovaschi o pioviggini principalmente tra pavese e milanese. Altrove cielo parzialmente nuvoloso per il transito di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo ci accompagnerà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Un debole campo di alta pressione occupa l’area del Mediterraneo, mentre sull’Europa centrale scorrono umide correnti atlantiche che tra giovedì e venerdì interesseranno marginalmente anche la Lombardia. Nel corso del fine settimana leggero rinforzo dell’alta pressione con tempo generalmente stabile su tutta l’Italia, anche se non mancheranno alcuni annuvolamenti a causa di deboli ma umide correnti meridionali. Giovedì 18 febbraio 2021 Tempo Previsto: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su pianura e area appenninica contemporanea schiarita sui settori di alta pianura; possibili brevi piovaschi o pioviggini principalmente tra pavese e milanese. Altrove cielo parzialmente nuvoloso per il transito di ...

regionetoscana : #AllertaMeteoTos #ProtCivTos Codice arancione per #neve in quasi tutta la #Toscana dalle 21 di oggi #12febbraio, fi… - Ottavia04233139 : RT @alessan80543708: #sçkcumartesibomba ma dopo questo meraviglioso fragman come faccio ad aspettare fino a sabato - auri9_9 : Capisco adesso del bacio non detto ma tutto il prima? Cioè stavate h24 insieme te e Dayane fino a venerdì e il saba… - frencyyss : RT @thedoctorIies: rt se guarderai in loop questa gif fino a sabato #sçkcumartesibomba - Innostar : RT @alessan80543708: #sçkcumartesibomba ma dopo questo meraviglioso fragman come faccio ad aspettare fino a sabato -