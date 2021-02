Festival di Sanremo, la brutta notizia è appena arrivata (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cosa succede adesso al Festival di Sanremo. La macchina della prevenzione si è subito attivata, ma adesso è una lotta contro il tempo per la band. Il Festival di Sanremo fa i conti con il primo contagiato a due settimane dall'inizio della kermesse. #FOTO A FINE ARTICOLO Cosa succede adesso? Gli Extraliscio saranno in quarantena per dieci giorni. Dopo un tampone negativo, gli Extraliscio potrebbero rientrare in gara. Diversamente, la band sarebbe esclusa. È stato avviato immediatamente anche il tracciamento di tutti i possibili contatti avuti dagli artisti prima di accedere al Teatro Ariston. C'è il primo positivo al coronavirus del Festival di Sanremo 2021. È Moreno Conficconi degli Extraliscio, la band in gara al Festival con la partecipazione di Davide ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cosa succede adesso aldi. La macchina della prevenzione si è subito attivata, ma adesso è una lotta contro il tempo per la band. Ildifa i conti con il primo contagiato a due settimane dall'inizio della kermesse. #FOTO A FINE ARTICOLO Cosa succede adesso? Gli Extraliscio saranno in quarantena per dieci giorni. Dopo un tampone negativo, gli Extraliscio potrebbero rientrare in gara. Diversamente, la band sarebbe esclusa. È stato avviato immediatamente anche il tracciamento di tutti i possibili contatti avuti dagli artisti prima di accedere al Teatro Ariston. C'è il primo positivo al coronavirus deldi2021. È Moreno Conficconi degli Extraliscio, la band in gara alcon la partecipazione di Davide ...

IlContiAndrea : Positivo Moreno Conficconi degli #Extraliscio in gara al Festival di Sanremo. In quarantena la band. Scatta il trac… - trash_italiano : #Sanremo2021, un membro degli Extraliscio positivo al covid: isolamento per lui e per la band - IlContiAndrea : Ad un primo ascolto dei brani di #Sanremo2021 ecco le prime impressioni. Almeno 4 sono favorite ma ce n’è una... E… - petra1575_ale : @Starbuck_KT Le varianti la pandemia moriremo tutti...e poi fanno il festival di sanremo...è evidente che ci prendono per il culo! - massimobon1 : Chiudete gli occhi un istante e immaginate CR7 o Lukaku che si allenano per una settimana da soli a Sanremo perché… -