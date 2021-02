Ermal Meta torna a Sanremo 2021 («single»)

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) È un grande ritorno anche quello di. L’artista partecipa al 71°Festival in gara tra i Campioni con la canzone Un milione di cose da dirti. Sono passati tre anni dalla sua vittoria insieme a Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente nel 2018. Questa volta,gareggia da solo, con un brano che ha scritto e composto lui stesso e che descrive come «semplicissima canzone d’amore»: Un milione di cose da dirti è un brano dal sound essenziale, pochi accordi per raccontare qualcosa di personale ma capace di risuonare anche a livello universale. La canzone sarà contenuta nel nuovo album del cantautore, che si intitola Tribù Urbana, in uscita prevista il 12 marzo, poco dopo la kermesse sanremese. Dal disco è già stato estratto un singolo, attualmente ...