Epilessia | parere positivo dell’UE per cenobamato

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali ha raccomandato l’approvazione delper il trattamento dell’Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato l’approvazione delper il trattamento aggiuntivo delle crisi ad esordio focale, con o senza generalizzazione… L'articolo Corriere Nazionale.