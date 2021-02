Ecco il portale Consap su cui fare reclami per mancati o inesatti rimborsi nel programma cashback. Entro fine mese i versamenti (Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ accessibile da lunedì il portale Consap per i reclami sul cashback, su cui inviare tutte le segnalazioni di mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti dal programma. Per accedere è necessario registrarsi (le indicazioni sono fornite all’interno del sito), dopodiché l’utente potrà inserire il reclamo, allegando alla domanda l’eventuale documentazione a sostegno della richiesta di rettifica del rimborso, come gli scontrini del Pos o altri documenti utili per le verifiche del caso. Una volta inserito il reclamo la Consap, partecipata del ministero dell’Economia, ha 30 giorni di tempo per rispondere. Per ora la società gestirà solo i reclami relativi al periodo dall’8 al 31 dicembre 2020, quello del super cashback natalizio che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ accessibile da lunedì ilper isul, su cui inviare tutte le segnalazioni di mancato o inesatto accredito deiprevisti dal. Per accedere è necessario registrarsi (le indicazioni sono fornite all’interno del sito), dopodiché l’utente potrà inserire il reclamo, allegando alla domanda l’eventuale documentazione a sostegno della richiesta di rettifica del rimborso, come gli scontrini del Pos o altri documenti utili per le verifiche del caso. Una volta inserito il reclamo la, partecipata del ministero dell’Economia, ha 30 giorni di tempo per rispondere. Per ora la società gestirà solo irelativi al periodo dall’8 al 31 dicembre 2020, quello del supernatalizio che ...

