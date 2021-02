Draghi-Ue | un’alleanza per il vaccino made in Italy?

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Produrre ilanti-Covid in Italia. Forse si può, con la solerzia di Marioche è già al lavoro per accelerare la campagna vaccinale nel nostro Paese, ad oggi un po’ in ritardo. Sembrerebbe infatti che il nuovo presidente del Consiglio sia già in contatto con le istituzioni europee per ottenere il via libera alla produzione nazionale. Lo slancio nasce, secondo alcune indiscrezioni, proprio su iniziativa della nuova presidenza, che avrebbe chiesto alla Commissione europea di sentire le aziende farmaceutiche per vagliare l’ipotesi di subappaltare la produzione presso altri siti, al fine di ottimizzare e velocizzare la distribuzione. LAZIO E VENETO, IL PHARMA ITALIANO PASSA DA QUI Sono due gli stabilimenti già individuati in Italia per un’ipotetica produzione dei vaccini. Uno nel Veneto, l’altro, Catalent, nel Lazio, ad Anagni, che già lavora ...