Djokovic in finale agli Australian Open | battuto Karatsev

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic scrive la parola fine sulla favola di Arslan Karatsev, prenota la finale a Melbourne e aspetta di conoscere chi fra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas proverà a negargli il nono titolo agli Australian Open. Semifinale senza storia quella fra il serbo numero uno del mondo e il 27enne russo che, partito dalle qualificazioni, alla sua prima volta nel tabellone principale di uno Slam si è spinto fino a questo punto. "Dobbiamo fargli i complimenti, ha giocato un torneo davvero splendido", l'applauso di Nole dopo che in campo ha strapazzato il rivale: 6-3 6-4 6-2 in meno di due ore il finale. A caccia del suo 18esimo Major, Djokovic ha dato l'impressione di aver raggiunto il top della ...

