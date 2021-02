Coronavirus 18 febbraio: tornano a crescere i ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 18 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus oggi 18 febbraio in Italia: tornano a crescere i ricoveri in terapia intensiva, i dati e gli aggiornamenti. Vietato abbassare la guardia: questo l’imperativo in questo momento in Italia per quanto concerne l’emergenza Coronavirus. Da diverse settimane, infatti, il nostro Paese mostra dati che tendono al leggero ribasso quotidiano, tant’è che in un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Emergenzaoggi 18in Italia:in, i dati e gli aggiornamenti. Vietato abbassare la guardia: questo l’imperativo in questo momento in Italia per quanto concerne l’emergenza. Da diverse settimane, infatti, il nostro Paese mostra dati che tendono al leggero ribasso quotidiano, tant’è che in un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 701 del 16 febbraio 2021 Zona rossa, dal 17 al 24 febbraio, per i comuni di Bollate, Castr… - SkyTG24 : A #Napoli è stata scoperta una rara variante di SARS-CoV-2, di cui al momento non si conosce il potere di infezione… - fanpage : 'Per evitare il lockdown dobbiamo indossare solo ed esclusivamente mascherine FFP2'. Il consiglio del virologo Broc… - ForzAzzurri1926 : ??CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 18 febbraio: i numeri di oggi in Campania ed in Italia?? APRI E LEGGI ?… - teleischia : CORONAVIRUS. DATI CAMPANIA 18 FEBBRAIO, 1573 NUOVI CONTAGI, 2041 NUOVI GUARITI -