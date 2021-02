Constantine, HBO Max lavora a un reboot più oscuro con la Bad Robot di J.J. Abrams (Di giovedì 18 febbraio 2021) Constantine, HBO Max sta sviluppando un reboot del personaggio “più oscuro” e non caucasico, prodotto dalla Bad Robot di J. J. Abrams. Constantine è sicuramente uno dei personaggi DC più amati dai fan negli ultimi anni, soprattutto da quando NBC ne ha realizzato una serie tv durata solo una stagione nel 2014, con Matt Ryan, che poi è tornato nei panni del personaggio nell’universo The CW, prima in Arrow e poi in DC’s Legends of Tomorrow. Adesso il personaggio subirà un restyling in un progetto molto “più oscuro” prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams e scritto da Guy Bolton, per HBO Max. Secondo Deadline, la casa di produzione di Abrams, che ha un accordo di produzione in esclusiva con Warner Bros, sta ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 febbraio 2021), HBO Max sta sviluppando undel personaggio “più” e non caucasico, prodotto dalla Baddi J. J.è sicuramente uno dei personaggi DC più amati dai fan negli ultimi anni, soprattutto da quando NBC ne ha realizzato una serie tv durata solo una stagione nel 2014, con Matt Ryan, che poi è tornato nei panni del personaggio nell’universo The CW, prima in Arrow e poi in DC’s Legends of Tomorrow. Adesso il personaggio subirà un restyling in un progetto molto “più” prodotto dalla Baddi J.J.e scritto da Guy Bolton, per HBO Max. Secondo Deadline, la casa di produzione di, che ha un accordo di produzione in esclusiva con Warner Bros, sta ...

