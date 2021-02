Chi è Luisa Corna? Età | carriera e curiosità sull’attrice e cantante

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ecco chi è, età,e vita privata dellae attriceè unae attrice che ha riscosso successo negli anni ’90 e primi anni 2000. Nata a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, il 2 dicembre 1965, ha debuttato sfilando come modella per Dolce & Gabbana e Missoni. Poi ha scoperto la passione per la recitazione e dizione, che la spinse ad intraprendere gli studi al Centro Teatro Attivo. A soli 18 anni, si è appassioata al canto, entrando nella Tequila Band e nel 1991 è approdata sul palco del Festival di Castrocaro, per i giovani talenti, aggiudicandosi il secondo posto con Dove vanno a finire gli amori, scritto da Depsa. Nel 1997 è diventatafissa per ...