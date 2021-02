BCE | utile netto 2020 in calo del 31% a a 1 | 6 miliardi di euro

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Banca centralepea (BCE) ha chiuso ilcon undi 1.643 milioni di, indi 722 milioni di(pari a -30,5%) rispetto ai 2.366 milioni del 2019. La diminuzione è dovuta principalmente alla riduzione degli interessi attivi netti sulle riserve valutarie e sui titoli detenuti per finalità di politica monetaria, sottolinea l’istituto di Francoforte. L’della BCE, nonostante sia dimuito dalla cifra record raggiunta nel 2019, rimane comunque più elevato di tutti gli altri registrati negli ultimi dieci anni. Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso di effettuare un trasferimento di 48 milioni di(sottratto all’) al fondo di accantonamento a ...

L'utile della BCE è distribuito alle banche centrali nazionali dei Paesi dell'area dell'euro. Il Consiglio direttivo ha deciso di assegnare loro un importo di 1.260 milioni di euro a titolo di ...