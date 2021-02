Avvocati e divieti di esercitare alcune attività | ecco quali sono e le sanzioni

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il ruolo dell’avvocato, come è noto, prevede molteplici: egli infatti rappresenta i propri clienti in un tribunale, interpreta le norme vigenti per fornire consulenza ed assistenza a questi ultimi, ma anche li supporta innanzi ad un giudice per questioni e cause di diritto pubblico o privato. La finalità è quella di ottenere così un provvedimento favorevole, da parte del giudice, attraverso la raccolta e presentazione di documenti e prove ed argomentazioni a tutela della parte assistita. In questo quadro, è necessario ricordare che l‘articolo 18 della legge professionale forense – ossia la legge n. 247 del 2012 – fissa delleo incarichi incompatibili con la professione.inoltre previste delleper gliche violano queste regola in tema di incompatibilità ...