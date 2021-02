Australia, Facebook vieta la condivisione di news e link agli utenti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con una decisione senza precedenti, Facebook ha deciso di vietare agli utenti Australiani di condividere o visualizzare news sulla piattaforma, dopo l’approvazione da parte dell’Australia di un nuovo regolamento che impone alle piattaforme digitali di pagare per la condivisione di notizie. Da questa mattina, per gli utenti Australiani tutte le pagine Facebook dei siti di news locali o internazionali non sono più disponibili. Il governo Australiano ha duramente criticato la scelta, dicendo che dimostra “l’immenso potere di mercato dei giganti digitali dei social”. “La proposta di legge Australiana”, si legge in un post ufficiale di ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con una decisione senza precedenti,ha deciso direni di condividere o visualizzaresulla piattaforma, dopo l’approvazione da parte dell’di un nuovo regolamento che impone alle piattaforme digitali di pagare per ladi notizie. Da questa mattina, per glini tutte le paginedei siti dilocali o internazionali non sono più disponibili. Il governono ha duramente criticato la scelta, dicendo che dimostra “l’immenso potere di mercato dei giganti digitali dei social”. “La proposta di leggena”, si legge in un post ufficiale di ...

