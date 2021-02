Arcuri, le intercettazioni choc dei suoi mediatori: “Speriamo nel lockdown” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb – intercettazioni choc quelle nell’ambito dell’inchiesta sull’affidamento, del valore di 1,25 miliardi di euro, dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri in favore di 3 consorzi cinesi. Obiettivo: l’acquisito di oltre 800 milioni di mascherine. L’operazione è stata effettuata grazie a mediatori di alcune imprese italiane. Inchiesta sui consorzi cinesi contattati da Arcuri Secondo Huffington post, sarebbero otto gli indagati dalla procura di Roma, tra imprenditori e giornalisti. Nel procedimento coinvolte anche quattro società: la Sunsky srl, Partecipazioni Spa, Microproducts It Srl e Guernica Srl. Le accuse della procura sono di ricettazione, riciclaggio, traffico di influenze illecite in concorso e aggravato dal reato transnazionale, illeciti amministrativi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb –quelle nell’ambito dell’inchiesta sull’affidamento, del valore di 1,25 miliardi di euro, dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenicoin favore di 3 consorzi cinesi. Obiettivo: l’acquisito di oltre 800 milioni di mascherine. L’operazione è stata effettuata grazie adi alcune imprese italiane. Inchiesta sui consorzi cinesi contattati daSecondo Huffington post, sarebbero otto gli indagati dalla procura di Roma, tra imprenditori e giornalisti. Nel procedimento coinvolte anche quattro società: la Sunsky srl, Partecipazioni Spa, Microproducts It Srl e Guernica Srl. Le accuse della procura sono di ricettazione, riciclaggio, traffico di influenze illecite in concorso e aggravato dal reato transnazionale, illeciti amministrativi ...

