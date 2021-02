Antonella Clerici e il lutto in diretta: Addio amico mio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Antonella Clerici non ha trattenuto l’emozione ed ha voluto dedicare un pensiero durante la puntata alla persona cara tristemente scomparsa A. Cleric (Getty images)Antonella, esordisce nel lontano 1985 a Telereporter, ma gia nell’89 passa alla RAI conducendo Dribbling, da lì in poi si muoverà prevalentemente sul format sportivo passando prima a Domenica Sprint e poi alla Domenica Sportiva. Da subito si è compresa la sua alta capacità nel giornalismo, tanto che nel 99 viene insignita ad Alghero del “premio nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo”. Intorno al 2000 ha una piccola parentesi in Mediaset, inizialmente su Rete 4 dove conduce “Telegatti Stories”, un format che celebrava le migliori edizioni del celeberrimo telegatto. Successivamente si sposta su Canale 5 dirigendo insieme a MAria Teresa Ruta “A ... Leggi su kronic (Di giovedì 18 febbraio 2021)non ha trattenuto l’emozione ed ha voluto dedicare un pensiero durante la puntata alla persona cara tristemente scomparsa A. Cleric (Getty images), esordisce nel lontano 1985 a Telereporter, ma gia nell’89 passa alla RAI conducendo Dribbling, da lì in poi si muoverà prevalentemente sul format sportivo passando prima a Domenica Sprint e poi alla Domenica Sportiva. Da subito si è compresa la sua alta capacità nel giornalismo, tanto che nel 99 viene insignita ad Alghero del “premio nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo”. Intorno al 2000 ha una piccola parentesi in Mediaset, inizialmente su Rete 4 dove conduce “Telegatti Stories”, un format che celebrava le migliori edizioni del celeberrimo telegatto. Successivamente si sposta su Canale 5 dirigendo insieme a MAria Teresa Ruta “A ...

casino90210 : @indovinachixx @mariros88228708 Con una giovanissima Antonella Clerici.... - Manuel_trash : RT @MikyS03: Gerry Scotti domani ospite a #ESempreMezzogiorno con Antonella Clerici ?? - Notiziedi_it : È morto Andrea Lo Vecchio, Antonella Clerici ricorda lo storico autore in diretta tv: “Era un amico” - LiguriaOggi : E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici riceve una brutta notizia in diretta Tv - fa_buio : Antonella Clerici e Simona Ventura le più grandi presentatrici dagli anni 2000 in poi -