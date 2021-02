Amici 20 | il daytime | un banco in più? Ecco cosa accadrà

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ILDIOggi 18 febbraio è andata in onda un’altra puntata deldi ‘20 ’ su Italia Uno e su Canale 5.le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE20, ILDI OGGI 17 FEBBRAIO: I CANTANTI VENGONO ESAMINATI BUSTA ROSSA PER I CANTANTI In casetta arriva una busta rossa indirizzata ai cantanti. Il mittente è Anna Pettinelli. Pare che durante i casting, abbia notato un ragazzo appena 18enne, palermitano: Sergio. Interprete, musicista e autore. Si è esibito suonando la chitarra con il brano “Just the two of us”, brano di Bill Whiters e Grover Washington Jr., del 1980. Successivamente, ha cantato un suo inedito. La Pettinelli ha perciò chiesto alla redazione la possibilità di aggiungere un ...