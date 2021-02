14enne di Lavinio scomparsa e ritrovata grazie a Tik Tok

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La scorsa settimana Chi l’ha visto aveva trattato il caso delladisubito dopoa Tik Tok e ai messaggi di una spettatrice. La ragazzina si era allontanata da casa dopo una lite con la mamma. La donna, infatti, preoccupata da alcuni commenti sotto ai suoi video, le aveva impedito di usare il social. Così la ragazzina era andata via di casa. Continuava, però, a postare video su Tik Tok. Laura (questo il nome della piccola) si trovava in una casa, indossava vestiti non suoi, e accanto a lei si intravedeva un uomo sul divano. Un’attenta telespettatrice decide allora di contattarla su Tik Tok, le due iniziano a parlare, e ad un certo punto subentra l’uomo vicino a Laura, che le parla di un progetto “social” dove si guadagna in base alle views. La ragazza si ...