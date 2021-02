(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilsi lecca le ferite dopo la clamorosa disfatta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I catalani hanno rimediato una clamorosa sconfitta interna contro il Paris Saint-Germain di Kylian Mbappé e la qualificazione appare ora solo un miraggio. Il progetto di Ronaldtraballa con la sua panchina e non mancano i nomi di eventuali sostituti.caption id="attachment 997037" align="alignnone" width="1206"(instagram)/captionSOGNOTra i candidati per la successione si pone anche. L'ex centrocampista spagnolo ammette ai canali ufficiali della Fifa: "Adesso sono ad Al-Sadd, sto molto bene, nel miglior club del Qatar e poi vedremo cosa ci riserva il futuro. Tutti mi vedono come allenatore del. Se tutto va bene, non voglio nascondermi. Questo l'avrei voluto dire ...

ItaSportPress : Xavi esce allo scoperto: 'Rispetto Koeman, ma mi piacerebbe allenare il Barcellona' - - paola_cuzco : RT @Limoni_Gialli: Mi chiedo come mai con questo super centrocampo, degno di Iniesta Busquests Xavi, sono due anni che #Inter esce ai giron… - Limoni_Gialli : Mi chiedo come mai con questo super centrocampo, degno di Iniesta Busquests Xavi, sono due anni che #Inter esce ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Xavi esce

ItaSportPress

...dal campo Sofiane Diop per AS Monaco 83' Fodé Ballo - Touré fa il suo ingresso in campo 75'... A disposizione: Alexandre Letellier, Alessandro Florenzi, Timothée Pembélé,Simons. Allenatore: . ...Marco Van Basten si racconta nell'autobiografia chedomani in Olanda e ripercorre i suoi anni ... il Real Madrid di Ronaldo e il Barcellona di Messi, Busquets, Iniesta e"non ho intenzione di ...Il Barcellona perde 4-1 con il PSG. Siamo alla fine di un ciclo? I catalani sembrano in crisi e da ricostruire. Messi va via?La partita PSG - Nizza di Sabato 13 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 25° giornata di Ligue 1 ...