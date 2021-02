Virginia & Chiara, si fa presto a dire parità di genere (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le prime cittadine del Movimento sono passate dalle glorie degli esordi alla polvere di questi giorni. La Raggi, abbandonata dai vertici grillini, punta comunque a un secondo mandato. Mentre l'Appendino, pressata dai guai giudiziari, ha deciso di fare un passo indietro. Vite parallele ma esiti differenti. Con un denominatore comune: entrambe lasciano città oberate di debiti e senza piani per il futuro. Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo; se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna». Parola di Margaret Thatcher. Virginia Raggi e Chiara Appendino hanno parlato poco, ma fatto ancor meno. Specialmente la sindaca di Torino che ora, bersagliata anche dai processi, rischia la fine della propria parabola politica. A soli 36 anni e laddove un anno fa era data per ministro o leader nazionale del Movimento Cinque stelle. Mentre la Raggi ... Leggi su panorama (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le prime cittadine del Movimento sono passate dalle glorie degli esordi alla polvere di questi giorni. La Raggi, abbandonata dai vertici grillini, punta comunque a un secondo mandato. Mentre l'Appendino, pressata dai guai giudiziari, ha deciso di fare un passo indietro. Vite parallele ma esiti differenti. Con un denominatore comune: entrambe lasciano città oberate di debiti e senza piani per il futuro. Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo; se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna». Parola di Margaret Thatcher.Raggi eAppendino hanno parlato poco, ma fatto ancor meno. Specialmente la sindaca di Torino che ora, bersagliata anche dai processi, rischia la fine della propria parabola politica. A soli 36 anni e laddove un anno fa era data per ministro o leader nazionale del Movimento Cinque stelle. Mentre la Raggi ...

virginiaraggi : Sui Piani di zona il nostro lavoro continua con grande impegno. L’ennesima conferma che dimostra il buon operato de… - virginiaraggi : Finalmente l’area giochi nel Parco Melvin Jones è aperta al pubblico. Una bella notizia per i bambini del XIII Muni… - AmbasciataUSA : ?????????? Dopo aver attraversato l'Atlantico, la portaerei della Marina Militare Italiana Cavour arriva a Norfolk, Vir… - 70_avelino : RT @ElioLannutti: Comunali Roma, Virginia Raggi chiede di far votare la sua candidatura su Rousseau: “Basta ambiguità, si dia voce alla bas… - GianlucaTC : RT @ElioLannutti: Comunali Roma, Virginia Raggi chiede di far votare la sua candidatura su Rousseau: “Basta ambiguità, si dia voce alla bas… -