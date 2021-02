Ventotto anni per Fabio Riva, 25 per Nicola, cinque per Vendola: richieste di condanna. Taranto, ex Ilva: “Ambiente svenduto” Processo sulla gestione del siderurgico ex Ilva, 47 imputati a vario titolo per disastro ambientale ed altri reati: 28 anni di reclusione chiesti anche per Girolamo Archinà e Nicola Capogrosso (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le richieste della procura sono state formulate nel primo pomeriggio in corte d’assise a Taranto. Sono a carico di 44 persone e tre società facenti capo all’Ilva. Le condanne più pesanti chieste per i fratelli Riva: 28 anni di reclusione per Fabio, 25 per Nicola, per Girolamo Archinà e Nicola Capogrosso (28 anni per entrambi). Per Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia, chiesta una condanna a cinque anni di reclusione. Quattro anni per l’ex ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ledella procura sono state formulate nel primo pomeriggio in corte d’assise a. Sono a carico di 44 persone e tre società facenti capo all’. Le condanne più pesanti chieste per i fratelli: 28diper, 25 per, per(28per entrambi). Per Nichi, ex presidente della Regione Puglia, chiesta unadi. Quattroper l’ex ...

