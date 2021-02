Vasco Rossi in lutto, l’addio social commuove i fan (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vasco Rossi ha voluto condividere con i suoi fan il suo momento di lutto, è morto l’amico Efrem Raimondi, ecco le sue parole di addio. Vasco Rossi, Fonte: GettyImagesIl mondo della fotografia è in lutto, si è spento all’età di 62 anni il maestro Efrem Raimondi, scomparso all’improvviso. Con il suo obiettivo è riuscito a catturare l’essenza di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Iniziò con l’Irpinia terremotata ma il suo sguardo si è posato negli anni sui vari aspetti della vita e non solo. Tra i suoi lavori più apprezzati sicuramente il lavoro che ha fatto con Vasco Rossi, catturando con il suo obiettivo le numerose sfaccettatura della nota rockstar. LEGGI ANCHE>>>Vasco Rossi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha voluto condividere con i suoi fan il suo momento di, è morto l’amico Efrem Raimondi, ecco le sue parole di addio., Fonte: GettyImagesIl mondo della fotografia è in, si è spento all’età di 62 anni il maestro Efrem Raimondi, scomparso all’improvviso. Con il suo obiettivo è riuscito a catturare l’essenza di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Iniziò con l’Irpinia terremotata ma il suo sguardo si è posato negli anni sui vari aspetti della vita e non solo. Tra i suoi lavori più apprezzati sicuramente il lavoro che ha fatto con, catturando con il suo obiettivo le numerose sfaccettatura della nota rockstar. LEGGI ANCHE>>>...

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi E' morto Efrem Raimondi, il fotografo di Vasco Rossi

Su Vasco Rossi, assieme a Toni Thorimbert, Efrem pubblicò con Mondadori il libro fotografico definitivo: 'Tabula Rasa', appunto. - -

Noemi, una "nuova" cantante a Sanremo 2021

Per Noemi scrive Vasco Rossi, che firma Vuoto a perdere, primo singolo dell'album RossoNoemi pubblicato nel 2011, ma anche Marco Masini, che scrive La borsa di una donna con cui la cantante gareggia ...

Predominio Rossi, Vasco fa gli auguri a Valentino: ecco cosa ha scritto Il Fatto Quotidiano Vasco Rossi in lutto, l’addio social commuove i fan

Il mondo della fotografia in lutto: addio a Efrem Raimondi

Il maestro, 62 anni, di Legnano è scomparso all'improvviso. Raccontò Vasco Rossi e tante altre star, ma iniziò dall'Irpinia terremotata. Quando raccontò in una lectio magistralis a Busto: «La fotograf ...

