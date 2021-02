Un altro attore di Grey’s Anatomy diventa regista della serie: “Un onore, vivo un sogno” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ancora un passaggio dietro la macchina da presa: un altro attore di Grey’s Anatomy diventa regista per la stagione 17. Dopo Chandra Wilson e Kevin McKidd, ormai due veterani alla regia così come la produttrice esecutiva Debbie Allen, ma anche Ellen Pompeo e Jesse Williams che vi si sono cimentati rispettivamente una e tre volte, è il turno del più giovane regista che la serie abbia mai avuto tra i suoi attori. Giacomo Gianniotti, l’italo-canadese cresciuto tra la Garbatella e Toronto che interpreta il dottor Andrew DeLuca, dirigerà l’undicesimo episodio di Grey’s Anatomy 17, dal titolo Sorry Doesn’t Always Make It Right. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram, mostrando orgoglioso la prima pagina del ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ancora un passaggio dietro la macchina da presa: undiper la stagione 17. Dopo Chandra Wilson e Kevin McKidd, ormai due veterani alla regia così come la produttrice esecutiva Debbie Allen, ma anche Ellen Pompeo e Jesse Williams che vi si sono cimentati rispettivamente una e tre volte, è il turno del più giovaneche laabbia mai avuto tra i suoi attori. Giacomo Gianniotti, l’italo-canadese cresciuto tra la Garbatella e Toronto che interpreta il dottor Andrew DeLuca, dirigerà l’undicesimo episodio di17, dal titolo Sorry Doesn’t Always Make It Right. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram, mostrando orgoglioso la prima pagina del ...

