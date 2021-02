Torino, operazione con robot per asportare tumore: la tecnica innovativa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . La paziente è rimasta sveglia durante l’intervento Una nuova tecnica che utilizza un robot innovativo ha permesso di rimuovere un tumore ai reni su una paziente che è rimasta sveglia durante l’intervento. La notizia arriva da Torino e più precisamente dall’ospedale Molinette della Città della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . La paziente è rimasta sveglia durante l’intervento Una nuovache utilizza uninnovativo ha permesso di rimuovere unai reni su una paziente che è rimasta sveglia durante l’intervento. La notizia arriva dae più precisamente dall’ospedale Molinette della Città della L'articolo proviene da Inews.it.

