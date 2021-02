Serena Williams-Osaka in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Serena Williams oggi affronta Naomi Osaka nella semifinale degli Australian Open 2021. L’americana vuole regalarsi il primo Slam della stagione, ma non sarà facile avere la meglio sulla numero tre del seeding, apparsa in grande spolvero. Si preannuncia una contesa equilibrata nella nottata italiana. IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open FEMMINILI La partita è in programma nella giornata odierna di giovedì 16 febbraio, non prima delle ore 04:00 italiane. La copertura televisiva del match è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e sarà visibile in diretta ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021)affronta Naominella semifinale degli. L’americana vuole regalarsi il primo Slam della stagione, ma non sarà facile avere la meglio sulla numero tre del seeding, apparsa in grande spolvero. Si preannuncia una contesa equilibrata nella nottata italiana. IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI La partita è in programma nella giornata odierna di giovedì 16 febbraio, non prima delle ore 04:00 italiane. La copertura televisiva del match è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e sarà visibile in...

