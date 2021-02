San Gimignano | torture in carcere | condannati dieci agenti

davidallegranti : Salvini nel 2019 a San Gimignano aveva detto: 'Tra guardie e ladri io sto sempre dalla parte delle guardie' - fattoquotidiano : Condannati per tortura e lesioni aggravate dieci agenti del carcere di San Gimignano: nel 2018 pestarono un detenut… - HuffPostItalia : Torture in carcere a San Gimignano: dieci agenti condannati - Italia_Notizie : Condannati per tortura e lesioni aggravate dieci agenti del carcere di San Gimignano: nel 2018 pestarono un detenut… - ventu1959 : RT @donnadimezzo: Carcere San Gimignano: dieci agenti condannati per torture -

Ultime Notizie dalla rete : San Gimignano

Dieci agenti di polizia penitenziaria del carcere di Ranza asono stati condannati per tortura e lesioni aggravate in concorso. Per loro una pena che va dai 2 anni e 3 mesi ai 2 anni e 8 mesi. 'E' la seconda volta in poche settimane (il primo caso ...Condannati per tortura e lesioni aggravate 10 agenti della penitenziaria in servizio, a ottobre 2018, nel carcere di(Siena): le pene vanno da 2 anni e 3 mesi a 2 anni e 8 mesi. Questa la sentenza del gup di Siena Jacopo Rocchi dopo quasi 3 ore di camera di consiglio. I 10 agenti, con i legali Manfredi ...Dieci agenti della polizia penitenziaria di San Gimignano, provincia di Siena, sono stati condannati per tortura e lesioni aggravate. Le pene vanno da due anni e tre mesi a due anni e otto mesi. Lo ha ...Condannati per tortura e lesioni aggravate 10 agenti della penitenziaria in servizio, a ottobre 2018, nel carcere di San Gimignano (Siena): le pene vanno da 2 anni e 3 mesi a 2 anni e 8 mesi. Questa l ...