Roma | l’Atac limita la velocità dei tram per i binari vecchi e usurati

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)deita aper i. E’ alto il rischio di deragliamento per i mezzi.deita aper i. Sembra essere questa la decisione del, riportata da Il Messaggero, per l’alto rischio di deragliamento. La municipalizzata dei trasportini ha preferito, per il momento, di ridurre ladei mezzi a 5-10 chilometri l’ora per evitare problemi ed incidenti. Una scelta destinata a creare non poche polemiche e disagiai cittadini. Si tratta, comunque, di una scelta provvisoria in ...