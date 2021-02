Porto Juve 1-0 LIVE: Taremi gela i bianconeri, sbaglia Bentancur (Di mercoledì 17 febbraio 2021) All’Estadio do Dragao il match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/2021 tra Porto e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Estadio do Dragao, Porto e Juve si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Porto Juve 1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 2? Gol Taremi – Errore clamoroso in disimpegno di Bentancur che al buio cerca Szczesny all’indietro. Pallone corto e contrasto perso dal polacco con l’attaccante del Porto Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Porto Juve 1-0: risultato e tabellino Rete: 2? ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) All’Estadio do Dragao il match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Estadio do Dragao,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 2? Gol– Errore clamoroso in disimpegno diche al buio cerca Szczesny all’indietro. Pallone corto e contrasto perso dal polacco con l’attaccante delMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE1-0: risultato e tabellino Rete: 2? ...

juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??ORE 14.30 LIVE! ?? Le parole di Mister @Pirlo_official e di Giorgio @chiellini alla vigilia di #FCPJuve! #JuveUCL… - JAVREGUISS : “la Juve è più forte sulla carta, deve far sentire la propria forza già dai primi minuti” tre secondi dopo segna il Porto ???? - Actually_Soccer : RT @lacustre81: 'Nel primo minuto la Juve deve far capire che è più forte' ???? del Porto ????? #PortoJuventus 1-0 -