Omicidio a Formia: proclamato lutto cittadino per la morte di Romeo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A Formia è stata emanata un’ordinanza per la giornata domani, 18 febbraio 2021, che stabilisce il lutto cittadino a seguito della tremenda morte di Romeo Bondanese. La proclamazione è stata sottoscritta dalla Commissaria Straordinaria di Formia, Silvia Tizzano, con l’intenzione di “esprimere in modo tangibile il cordoglio e la vicinanza alla famiglia per la drammatica e prematura perdita“. Leggi anche: Risse, accoltellamenti e ‘spedizioni punitive’: da Willy a Romeo, giovani vite spezzate durante il ‘lockdown cerebrale’ della pandemia Le Istituzioni pubbliche, le Organizzazioni sociali, culturali e produttive presenti sul territorio del Comune di Formia sono invitate ad esprimere autonomamente (nel rispetto delle normative anti-Covid) i propri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aè stata emanata un’ordinanza per la giornata domani, 18 febbraio 2021, che stabilisce ila seguito della tremendadiBondanese. La proclamazione è stata sottoscritta dalla Commissaria Straordinaria di, Silvia Tizzano, con l’intenzione di “esprimere in modo tangibile il cordoglio e la vicinanza alla famiglia per la drammatica e prematura perdita“. Leggi anche: Risse, accoltellamenti e ‘spedizioni punitive’: da Willy a, giovani vite spezzate durante il ‘lockdown cerebrale’ della pandemia Le Istituzioni pubbliche, le Organizzazioni sociali, culturali e produttive presenti sul territorio del Comune disono invitate ad esprimere autonomamente (nel rispetto delle normative anti-Covid) i propri ...

