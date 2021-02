Normanno (Pascale): “Tutti i contatti del paziente zero sono negativi, con lui non si è diffuso di certo” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il direttore del dipartimento di Ricerca dell’istituto Pascale di Napoli Nicola Normanno, intervistato dall’Agenzia DIRE, ha spiegato il processo che ha permesso ai ricercatori napoletani di isolare la nuova variante del Covid-19, la B.1.525., individuata per la prima volta in Italia sul campione dell’attaccante del Napoli Osimhen. Un risultato d’eccellenza ottenuto anche grazie alla Regione Campania “che ci ha sostenuto con un bando grazie al quale abbiamo sviluppato capacità di analisi genomica specifica per le mutazioni del Covid-19, così è avvenuta la scoperta della variante a Napoli”. Cosa importante, che precisa Normanno, è che “Tutti i contatti del ‘paziente zero’ sono risultati negativi. Quindi, siamo abbastanza tranquilli che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il direttore del dipartimento di Ricerca dell’istitutodi Napoli Nicola, intervistato dall’Agenzia DIRE, ha spiegato il processo che ha permesso ai ricercatori napoletani di isolare la nuova variante del Covid-19, la B.1.525., individuata per la prima volta in Italia sul campione dell’attaccante del Napoli Osimhen. Un risultato d’eccellenza ottenuto anche grazie alla Regione Campania “che ci ha sostenuto con un bando grazie al quale abbiamo sviluppato capacità di analisi genomica specifica per le mutazioni del Covid-19, così è avvenuta la scoperta della variante a Napoli”. Cosa importante, che precisa, è che “del ‘risultati. Quindi, siamo abbastanza tranquilli che ...

