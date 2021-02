Milano | la truffa sulla casa in affitto | ecco le vittime del “truffatore gentile”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cinque al momento le denunceinche scompare aTra iti del “tore” c’è un papà separato con figli. Ma pure una coppia di francesi che intendeva trasferirsi in città. Sono solo alcune delle denunce che i carabinieri stanno raccogliendo. Intanto è saltata fuori una scoperta, fatta dagli avvocati delle parti civili, ossia che la Camera di Commercio nel giugno 2019 aveva già intrapreso provvedimenti nei confronti dell’individuo, che si spaccia come mediatore in campo immobiliare. Infatti nella procedura disciplinare l’ente a seguito dei fatti esposti ha preso le mosse dai «numerosi fatti oggetto di contestazione per certi versi simili (…) che riguardano la proposta di immobili in locazione, con relativo incasso di decine di ...